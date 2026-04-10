Арсенал определился с будущим Артеты

Летом состоится новый раунд переговоров.
Сегодня, 12:58       Автор: Валентина Чорноштан
Арсенал / Getty Images
Арсенал / Getty Images

Микель Артета, у которого контракт с Арсеналом до 2027 года, может остаться в лондонском клубе ещё на пару лет.

По имеющейся информации, "канониры" уже начали первый раунд переговоров с 44-летним испанским специалистом. Следующий раунд переговоров состоится уже после завершения сезона, летом.

Отмечается, что независимо от того, как закончится этот сезон для Арсенала, внутри команды поддерживают решения Микеля и хотят видеть его в структуре клуба.

Напомним, возглавил наставник команду в 2019 году. За семь лет на посту испанец выиграл один раз Кубок Англии и дважды Суперкубок Англии.

Ранее авторитетное  издание узнало, каких игроков Арсенал планирует купить этим летом.

Статьи по теме

Авторитетное издание узнало, каких игроков Арсенал планирует купить этим летом Авторитетное издание узнало, каких игроков Арсенал планирует купить этим летом
Форвард Байера заинтересовал английские гранды Форвард Байера заинтересовал английские гранды
Юный вингер Арсенала установил исторический рекорд в Лиге чемпионов Юный вингер Арсенала установил исторический рекорд в Лиге чемпионов
Хавертц на последних минутах принес победу Арсеналу Хавертц на последних минутах принес победу Арсеналу

Тройной удар под конец: Шахтер разгромил АЗ в Лиге конференций - видео матча
Тройной удар под конец: Шахтер разгромил АЗ в Лиге конференций - видео матча

Футбол сегодня: Забарный с ПСЖ против Монако, а Цыганков с Жироной будет противостоять Реалу с Луниным
просмотров
УПЛ: Эпицентр одолел Кудривку в заключительном матче 22-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров
Калинина снялась с турнира в Линце перед матчем второго круга
просмотров

Европа14:56
Интер проявляет интерес к восходящей аргентинской звезде
НБА14:31
НБА вынесла вердикт по скандальному инциденту в игре Сакраменто – Уорриорз
Бокс13:55
Фьюри - о долгожданной схватке с Джошуа: "Слышал, что мы дерёмся в Лондоне"
ЧМ-202613:22
В ФИФА раскрыли детали работы судей на ЧМ-2026
Европа12:58
Арсенал определился с будущим Артеты
Европа12:28
Морган Роджерс может сменить АПЛ на Лигу 1
Формула 111:53
ФИА объявила о планах внести поправки в регламент
НХЛ11:27
Игрок сборной Канады сумел обойти Айзермана по очкам в роли капитана
Европа10:52
Милан и Ювентус хотят подписать ветерана Барселони
НБА10:21
Джеймсы установили уникальный эпизод в матче Лейкерс – Голден Стейт
