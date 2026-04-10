Арсенал определился с будущим Артеты

Микель Артета, у которого контракт с Арсеналом до 2027 года, может остаться в лондонском клубе ещё на пару лет.

По имеющейся информации, "канониры" уже начали первый раунд переговоров с 44-летним испанским специалистом. Следующий раунд переговоров состоится уже после завершения сезона, летом.

Отмечается, что независимо от того, как закончится этот сезон для Арсенала, внутри команды поддерживают решения Микеля и хотят видеть его в структуре клуба.

Напомним, возглавил наставник команду в 2019 году. За семь лет на посту испанец выиграл один раз Кубок Англии и дважды Суперкубок Англии.

Ранее авторитетное издание узнало, каких игроков Арсенал планирует купить этим летом.

