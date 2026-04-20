Ньюкасл назвал ценник Гордона

Ньюкасл определился с ценой Энтони Гордона, пишет The Times.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария уже работает над трансфером английского вингера.

Мюнхенцы готовы заплатить за игрока около 60 млн евро, а сам Гордон предпочел бы перебраться в Германию.

Ньюкасл также согласен расстаться с англичанином, однако их цена - 80 млн евро. Пока, однако, официальных контактов между клубами не было.

Стоит отметить, что Трансфермаркт оценивает Энтони Гордона в 60 млн евро.

Ранее также сообщалось, что защитник Манчестер Сити покинет клуб свободным агентом.

