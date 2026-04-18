Арсенал и Челси следят за Холлом

Левый защитник Ньюкасла заинтересовал лондонские команды. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Caught Offside.

Арсенал и Челси лидируют в борьбе за подписание 21-летнего Льюиса Холла, однако, по данным издания, "сороки" не позволят англичанину уйти без борьбы.

Отмечается, что в Ньюкасле считают игрока ключевым элементом состава и видят в нём часть долгосрочного проекта, поэтому не намерены отпускать его в другой клуб АПЛ.

В этом сезоне Холл провёл 25 матчей в высшем английском дивизионе, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.

