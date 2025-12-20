iSport.ua
Бавария определила стратегию на зимнее окно

"Ротен" не будут делать резких движений.
Сегодня, 18:20       Автор: Антон Федорцив
Бавария / Getty Images
Бавария / Getty Images

Мюнхенская Бавария обойдется без кадровых смен в январе. Спортивный директор Макс Эберль рассказал о планах гранда на зимнее трансферное окно, сообщает официальный сайт клуба.

"Мы не ищем игроков вне клуба, потому что имеем свой состав. Четко обозначили, что три травмированных футболиста вернутся к работе и станут для нас как новые приобретения.

Именно на этом мы сосредоточились, на это сориентировали планирование состава летом. Зимой мы никого не будем подписывать", – рассказал функционер.

Перед зимней паузой Бавария встретится с Хайденхаймом в 15-м туре чемпионата Германии. Матч запланирован на 21 декабря. В случае победы "ротен" будут иметь 9-очковый гандикап над конкурентами.

К слову, накануне Боруссия Д уверенно одолела Боруссию М на старте тура Бундеслиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Макс Эберль

