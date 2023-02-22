Хави: Двери Барселоны всегда будут открыты для Месси

Наставник каталонской Барселоны Хави поделился мыслями о возможном возвращении в клуб Лионеля Месси.

Испанец не стал отрицать этого и отметил, что двери каталонцев всегда будут открыты для Лео.

Лучший игрок в мире и в истории. Всегда сможет вписаться в команду.

Мне нечего добавить. Я уже говорил, что здесь его дом, что двери перед ним всегда открыты. Больше мне нечего сказать.

Он мой друг, мы постоянно поддерживаем связь. С президентом мы много вещей обсуждаем, но многое будет зависеть именно от Лионеля, от того, что он хочет делать дальше, а также от того, что нужно клубу. Но очевидно, что дом Месси здесь. Никаких сомнений на этот счет", - сказал Хави.

Стоит отметить, что этим летом истекает контракт аргентинца с ПСЖ и он станет свободным агентом.