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Легендарному возвращению быть! Месси может вновь стать игроком Барселоны

Аргентинец рассматривает вариант с переходом в бывший клуб.
Сегодня, 12:29
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может этим летом вернуться в Барселону. Об этом сообщает издание All About Argentina.

В течение длительного времени 35-летний футболист, его отец и окружение делают все возможное для возможного возвращения Лионеля в каталонский клуб. Хорхе Месси лично ведет переговоры с Жоаном Лапортой, а игрок общается с Хави.

"Не хочу говорить, что Месси вернется, но позиции сближаются. Существует возможность, в появление которой никто не верил. Хави и Лео общаются постоянно", – говорится в заявлении журналиста Жерар Ромеро.

Напомним, действующий контракт Месси с ПСЖ истекает этим летом.

В текущем сезоне на счету аргентинца 11 голов и 10 ассистов в 19 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Неймар определился со своим будущим в ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Лионель Месси

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