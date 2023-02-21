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Неймар определился со своим будущим в ПСЖ

Нападающий французской команды сосредоточен на выступлении в Лиге 1.
Сегодня, 08:05
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Нападающий сборной ПСЖ Неймар не собирается менять клубную прописку в ближайшее время.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, бразильский футболист не хочет покидать французский клуб.

Неймар планирует доработать свой контракт с ПСЖ, который действует до лета 2027 года.

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Отмечается, что бразилец не будет уходить из команды даже, если Лионель Месси покинет ПСЖ.

В текущем сезоне Неймар провел 29 игр во всех турнирах за парижский гранд, в которых забил 19 голов и выполнил 18 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Неймар рискует пропустить ответный матч против Баварии.

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