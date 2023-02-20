iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мбаппе - самый молодой игрок в истории Лиги 1, забивший 150 голов

Форвард ПСЖ побил рекорд, который держался более 60 лет.
Сегодня, 12:54
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В воскресенье, 19 февраля, ПСЖ в невероятном матче обыграл Лилль со счетом 4:3.

Одним из лучших игроков встречи стал нападающий парижан Килиан Мбаппе, оформивший дубль. Второй гол, который Мбаппе забил на 87-й минуте поединка, стал историческим.

Как сообщает Opta, Килиан Мбаппе стал самым молодым игроком, который забил 150 голов в чемпионате Франции. Он сделал это в возрасте 24 лет и 2 месяцев.

Мбаппе сумел превзойти достижение легендарного Жюста Фонтена, который забил свой 150-й гол во французском чемпионате в 1959 году в возрасте 26 лет и 2 месяцев.

Напомним, что на старте второго тайма травму голеностопа получил Неймар - теперь бразилец рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лига 1 Килиан Мбаппе

Статьи по теме

Тренер ПСЖ - о матче с Лиллем: Невероятный сюжет Тренер ПСЖ - о матче с Лиллем: Невероятный сюжет
Гол Месси со штрафного в видеообзоре матча ПСЖ - Лилль Гол Месси со штрафного в видеообзоре матча ПСЖ - Лилль
ПСЖ чудом обыграл Лилль, уступая в счете за несколько минут до конца встречи ПСЖ чудом обыграл Лилль, уступая в счете за несколько минут до конца встречи
Ломаченко заявил, что Хэйни готов провести с ним бой Ломаченко заявил, что Хэйни готов провести с ним бой
Помочь журналистам

Видео

Матч всех звезд НБА: видео драфта игроков и битвы команд ЛеБрона и Янниса
Матч всех звезд НБА: видео драфта игроков и битвы команд ЛеБрона и Янниса

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина рискует оказаться с четырьмя командами в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершается масс-стартами
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс14:15
Ломаченко заявил, что Хэйни готов провести с ним бой
Теннис13:50
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
Европа13:44
Фанаты Манчестер Юнайтед выступили против продажи клуба катарскому шейху
Другие страны13:15
Роналду перебрался в особняк после того, как прожил в одном из самых дорогих отелей Саудовской Аравии
Европа12:54
Мбаппе - самый молодой игрок в истории Лиги 1, забивший 150 голов
Формула 112:24
Леклер "очень впечатлен" работой Вассера в качестве руководителя Феррари
Европа11:47
Вице-чемпион мира летом бесплатно уйдет из Боруссии Менхенгладбах
Европа11:16
Челси готов продать свою звезду, если она не подпишет новый контракт
Европа10:56
Капитан Манчестер Юнайтед получил травму
Европа10:39
Поттер: Я не глупый и не наивный, я прекрасно понимаю разочарование фанатов Челси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK