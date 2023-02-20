Мбаппе - самый молодой игрок в истории Лиги 1, забивший 150 голов

Форвард ПСЖ побил рекорд, который держался более 60 лет.

В воскресенье, 19 февраля, ПСЖ в невероятном матче обыграл Лилль со счетом 4:3.

Одним из лучших игроков встречи стал нападающий парижан Килиан Мбаппе, оформивший дубль. Второй гол, который Мбаппе забил на 87-й минуте поединка, стал историческим.

Как сообщает Opta, Килиан Мбаппе стал самым молодым игроком, который забил 150 голов в чемпионате Франции. Он сделал это в возрасте 24 лет и 2 месяцев.

Мбаппе сумел превзойти достижение легендарного Жюста Фонтена, который забил свой 150-й гол во французском чемпионате в 1959 году в возрасте 26 лет и 2 месяцев.

Напомним, что на старте второго тайма травму голеностопа получил Неймар - теперь бразилец рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии.