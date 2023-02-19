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Неймар рискует пропустить ответный матч против Баварии

Бразилец получил травму в последнем поединке.
Сегодня, 20:52
Неймар
Неймар

В рамках 24 тура чемпионата Франции ПСЖ с боем переиграл Лилль.

Впрочем, триумф парижан был омрачен травмой одного из лидеров клуба, а именно Неймара.

Как стало известно изданию Le Parisien, бразилец может пропустить не так уж и много. При этом вингер не сыграет в достаточном важных матчах.

Неймар точно не выйдет на поле в игре против Марселя, которая состоится 26 февраля и, крайне вероятно, пропустит игру против ответную Баварии 8 марта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар

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