ПСЖ - Лилль 4:3: обзор матча и результат игры 19.02.2023

Команда Кристофа Галтье сумела прервать трехматчевую серию поражений, едва не проиграв, упустив преимущество в два гола.

В воскресенье, 19 февраля, в Париже состоялся центральный матч 24-го тура французской Лиги 1, в котором местный ПСЖ принимал в гостях Лилль.

Для действующего чемпиона Франции данная встреча была особенно важна: парижане проиграли предыдущие три матча подряд и очередное фиаско могло негативно сказаться на позиции Кристофа Галтье в клубе.

Старт поединка выглядел многообещающим для хозяев поля. Уже к 17-й минуте они имели преимущество в два гола, благодаря Неймару, который записал на свой счет гол+пас, и Килиану Мбаппе.

Источник: ПСЖ

Источник: ПСЖ

Однако достаточно быстро гости отыграли один мяч усилиями Бафоде Диаките. А в самом начале второго тайма дела у ПСЖ стали ухудшаться, так как травму получил Неймар - бразилец не смог продолжить встречу.

В то же время "доги" восстановили паритет за счет гола с пенальти в исполнении Джонатана Дэвида. А десятью минутами спустя они и вовсе вышли вперед. Андре Гомеш выдал пас на Жонатана Бамба, который из пределов штрафной переиграл Джанлуиджи Доннарумму и подарил преимущество команде Паулу Фонсеки.

До конца матча оставалось чуть более 20 минут, но все решилось в последние минуты встречи. Сначала игроки ПСЖ на 87-й минуте устроили комбинацию, в результате которой Мбаппе с близкого расстояния переправил мяч в ближний угол ворот.

Источник: ПСЖ

А уже в добавленное время Лионель Месси прекрасно исполнил штрафной удар - мяч с отскоком от штанги влетел в ворота гостей, принеся победу ПСЖ.

Источник: ПСЖ

Парижане прервали свою серию поражений, вновь оторвавшись от Марселя, который идет вторым, на 8 очков. Лилль остается пятым с 41-м очком в активе.

Статистика матча ПСЖ - Лилль 24-го тура Лиги 1

ПСЖ - Лилль 4:3

Голы: Мбаппе, 11, 87, Неймар, 17, Месси, 90+5 - Диаките, 24, Дэвид, 58 (пен.), Бамба, 69.

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 12 - 16

Удары в створ: 10 - 7

Фолы: 9 - 19

Ожидаемые голы (xG): 2.5 - 2.72

ПСЖ: Доннарумма - Пембеле (Солер, 75), Рамос, Кимпембе, Мендеш (Бернат, 31) - Витинья (Заир-Эмри, 75), Верратти, Руис (Данилу, 75) - Неймар (Экитике, 51) - Месси, Мбаппе.

Лилль: Шевалье - Диактие (Гудмундссон, 67), Фонте (Йоро, 14), Джало, Веа - Гомес (Виргиниус, 88), Андре, Гомеш, Кабелла (Балеба, 88), Бамба - Дэвид.

Предупреждения: Верратти, Мбаппе - Диаките, Бамба, Дэвид, Андре.