Каррик отреагировал на назначение в МЮ

Главным тренером английского Манчестер Юнайтед стал Майкл Каррик. Пятикратный чемпион Англии в составе манкунианцев прокомментировал назначение на должность, сообщает официальный сайт клуба.

"Я знаю, что нужно для успеха здесь; сейчас я сосредоточен на том, чтобы помочь игрокам достичь ожидаемых от этого невероятного клуба стандартов, и мы знаем, что эта команда больше чем способна их обеспечить.

Я уже работал с рядом игроков и, конечно, продолжал внимательно следить за командой в последние годы. Я полностью верю в их талант, преданность и способность добиться успеха здесь. В этом сезоне нам еще многое предстоит сделать, мы готовы объединить всех и показать болельщикам то, чего они заслуживают", – заявил Каррик.

Англичанин будет работать с "красными дьяволами" до конца кампании 2025/26. Далее руководство МЮ запланировало пригласить более именитого специалиста. На данный момент манкунианцы занимают 7-е место в АПЛ, отставая на 3 очка от зоны Лиги чемпионов.

Напомним, экс-лидер МЮ Уэйн Руни упрекнул бывший клуб в потери идентичности.

