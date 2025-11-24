Олейникова - чемпионка турнира WTA в Колине

В чилийском Колине завершился турнир серии WTA 125, победительницей которого стала украинка Александра Олейникова.

Соперницей по финалу украинки, которая на момент начала поединка занимала 109-ю строчку в рейтинге, была француженка Леолия Жанжан (№106).

Начала матч украинка плохо, проиграв сразу три гейма на своей подаче подряд. Но при счете 1:4 Александра начала "возвращаться в игру" и довела его до 7:5 на свою пользу.

После такого камбека во втором сете Олейникова отдала только один гейм сопернице и легко триумфовала.

Финал, Колин (Чили)

Алекснадра Олейникова (Украина) - Леолия Жанжан (Франция) - 7:5, 6:1

Напомним, что в полуфинале Олейникова обыграла представительницу Чехии.

