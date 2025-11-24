iSport.ua
Русский Українська

Олейникова - чемпионка турнира WTA в Колине

Украинка выиграла соревнования на грунте.
Вчера, 08:45       Автор: Василий Войтюк
Александра Олейникова
Александра Олейникова

В чилийском Колине завершился турнир серии WTA 125, победительницей которого стала украинка Александра Олейникова.

Соперницей по финалу украинки, которая на момент начала поединка занимала 109-ю строчку в рейтинге, была француженка Леолия Жанжан (№106).

Начала матч украинка плохо, проиграв сразу три гейма на своей подаче подряд. Но при счете 1:4 Александра начала "возвращаться в игру" и довела его до 7:5 на свою пользу.

После такого камбека во втором сете Олейникова отдала только один гейм сопернице и легко триумфовала.

Финал, Колин (Чили)
Алекснадра Олейникова (Украина) - Леолия Жанжан (Франция) - 7:5, 6:1

Напомним, что в полуфинале Олейникова обыграла представительницу Чехии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александра Олейникова

Статьи по теме

ПСЖ презентовал четвертую форму на этот сезон ПСЖ презентовал четвертую форму на этот сезон
NaVi стартуют на BLAST Slam V матчем против Team Yandex NaVi стартуют на BLAST Slam V матчем против Team Yandex
Лига чемпионов: превью 5-го тура - Бавария и Барселона едут в Лондон Лига чемпионов: превью 5-го тура - Бавария и Барселона едут в Лондон
Пирелли отказалась от самого нового типа шин Пирелли отказалась от самого нового типа шин

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Челси встретится с Барселоной, Манчестер Сити примет Байер в новом туре Лиги чемпионов
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Арсенал проверит Баварию, Барселона отправится в Лондон, а ПСЖ с Забарным попытается обыграть Тоттенхэм
просмотров

Последние новости

Европа15:51
ПСЖ презентовал четвертую форму на этот сезон
Киберспорт15:35
NaVi стартуют на BLAST Slam V матчем против Team Yandex
Лига Чемпионов15:30
Лига чемпионов: превью 5-го тура - Бавария и Барселона едут в Лондон
Формула 115:00
Пирелли отказалась от самого нового типа шин
Европа14:25
Реал настроен на обратный трансфер звезды Серии A
Украина14:08
"Надеюсь помочь выиграть еврокубки и чемпионат": Очеретько отреагировал на новый контракт с Шахтером
Теннис13:59
Алейникова отреагировала на подъем в первую сотню рейтинга WTA
Бокс13:35
Санчес получит нового соперника для элиминатора за статус претендента для Усика
НБА13:26
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
Лига Чемпионов12:59
Лунин получил шанс сыграть первый матч сезона в Лиге чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK