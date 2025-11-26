iSport.ua
Олийникова одержала очередную победу и продолжает беспроигрышную серию

Вышла во второй круг турнира WTA125 в Буэнос-Айресе.
Вчера, 10:24       Автор: Валентина Чорноштан
Александра Олийникова / Getty Images
Александра Олийникова / Getty Images

Александра Олийникова вышла во второй круг турнира WTA 125 в аргентинском Буэнос-Айресе.

Украинская теннисистка победила в стартовом матче турнира представительницу Бурунди Саду Нахимана со счётом 2-0 (6-4; 6-1). Матч длился 1 час 42 минуты. За поединок Александра не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и сделала 5 брейков.

Победа помогла Олийниковой продолжить победную серию до 11 матчей.

В следующем матче украинке предстоит сыграть против представительницы Перу Лучианы Перес Аларкон.

Ранее Олийникова отреагировала на подъём в рейтинге WTA.

