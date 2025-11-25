iSport.ua
Русский Українська

Алейникова отреагировала на подъем в первую сотню рейтинга WTA

Украинка установила персональный рекорд.
Сегодня, 13:59       Автор: Антон Федорцив
Александра Алейникова / Федерация тенниса Украины
Александра Алейникова / Федерация тенниса Украины

Отечественная теннисистка Александр Алейникова взлетела в топ-сотню лучших в мире. Уроженка Киева прокомментировала достижения в интервью Tennis Video UA.

"Эта победа (на турнире в чилийской Колине – ред.) важна. На самом деле для меня каждый мой титул важен. Даже когда я выигрывала "пятнадцатки", если это победа – это что-то особенное.

Но именно этот турнир принес мне новый статус – теннисистки первой сотни. И это очень важно, потому что это была мечта папы. Это для меня самое главное – то, что он может гордиться и то, какие у него были эмоции, ведь после церемонии первое, что у меня было – я звонила отцу. Это для меня дороже всего", – рассказала украинка.

В начале 2025 года Олийникова занимала 285 место в классификации WTA. В течение сезона она получила 3 ​​титула WTA 125 и четыре трофея на уровне ITF. Теперь молодая теннисистка стала четвертой ракеткой Украины.

К слову, украинка Элина Свитолина и еще две украинки заработали более 1 млн долларов в 2025 году.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александра Алейникова

Статьи по теме

Олийникова победила Самсон и продолжает борьбу за титул в Колине Олийникова победила Самсон и продолжает борьбу за титул в Колине
Олейникова выиграла турнир в Аргентине Олейникова выиграла турнир в Аргентине
Трио украинок получило соперниц в квалификации US Open Трио украинок получило соперниц в квалификации US Open
Уимблдон-2025: Снигур вышла в полуфинал квалификации, Алейникова зачехлила ракетку Уимблдон-2025: Снигур вышла в полуфинал квалификации, Алейникова зачехлила ракетку

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Челси встретится с Барселоной, Манчестер Сити примет Байер в новом туре Лиги чемпионов
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Арсенал проверит Баварию, Барселона отправится в Лондон, а ПСЖ с Забарным попытается обыграть Тоттенхэм
просмотров

Последние новости

Киберспорт15:35
NaVi стартуют на BLAST Slam V матчем против Team Yandex
Лига Чемпионов15:30
Лига чемпионов: превью 5-го тура - Бавария и Барселона едут в Лондон
Формула 115:00
Пирелли отказалась от самого нового типа шин
Европа14:25
Реал настроен на обратный трансфер звезды Серии A
Украина14:08
"Надеюсь помочь выиграть еврокубки и чемпионат": Очеретько отреагировал на новый контракт с Шахтером
Теннис13:59
Алейникова отреагировала на подъем в первую сотню рейтинга WTA
Бокс13:35
Санчес получит нового соперника для элиминатора за статус претендента для Усика
НБА13:26
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
Лига Чемпионов12:59
Лунин получил шанс сыграть первый матч сезона в Лиге чемпионов
Европа12:55
"Мне нравится": Тренер Эвертона дал неожиданную оценку удалению подопечного за потасовку с одноклубником
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK