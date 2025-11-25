Алейникова отреагировала на подъем в первую сотню рейтинга WTA

Отечественная теннисистка Александр Алейникова взлетела в топ-сотню лучших в мире. Уроженка Киева прокомментировала достижения в интервью Tennis Video UA.

"Эта победа (на турнире в чилийской Колине – ред.) важна. На самом деле для меня каждый мой титул важен. Даже когда я выигрывала "пятнадцатки", если это победа – это что-то особенное.

Но именно этот турнир принес мне новый статус – теннисистки первой сотни. И это очень важно, потому что это была мечта папы. Это для меня самое главное – то, что он может гордиться и то, какие у него были эмоции, ведь после церемонии первое, что у меня было – я звонила отцу. Это для меня дороже всего", – рассказала украинка.

В начале 2025 года Олийникова занимала 285 место в классификации WTA. В течение сезона она получила 3 ​​титула WTA 125 и четыре трофея на уровне ITF. Теперь молодая теннисистка стала четвертой ракеткой Украины.

К слову, украинка Элина Свитолина и еще две украинки заработали более 1 млн долларов в 2025 году.

