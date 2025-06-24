Уимблдон-2025: Снигур вышла в полуфинал квалификации, Алейникова зачехлила ракетку

Отечественные теннисистки Александра Алейникова и Дарья Снигур стартовали в квалификации Уимблдонского турнира. Поединки травяного мэйджора сложились для них по-разному.

Алейникова уступила француженке Диан Парри. Та с двумя брейками внешне легко взяла первый сет, но во второй партии с двумя брейками против одного украинка реабилитировалась. А вот в решающем сете верх взяла Парри.

Тем временем Снигур на классе разобралась с турчанкой Берфу Дженгиз. Сопротивления последней хватило для одной партии. Второй сет украинская теннисистка начала с четырех победных геймов и своего уже не отдала.

Уимблдон, квалификация

женщины, 1-й раунд

Александра Олейникова (Украина) – Диан Парри (Франция, 17) – 1:6, 6:3, 3:6

Берфу Дженгиз (Турция) – Дарья Снигур (Украина) – 3:6, 1:6

Кстати, украинка Ангелина Калинина отказалась от участия в Уимблдонском турнире.

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