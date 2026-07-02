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Футбол

Легенда сборной Германии поддержал отставку Нагельсманна

Лотар Маттеус раскритиковал неопытность тренера.
Сегодня, 21:02       Автор: Андрей Безуглый
Лотар Маттеус / Getty Images
Лотар Маттеус / Getty Images

Легенда сборной Германии Лотар Маттеус считает, что Юлиан Нагельсманн должен покинуть сборную.

Напомним, что Бундестим вылетели в 1/16 финала от Парагвая. Федерация футбола Германии предложила Нагельсманну добровольно уйти в отставку.

Маттеус считает это верным решением, так как он молодой тренер, которому не хватает опыта даже принять правильное решение о своем будущем.

Нужен характер, чтобы сказать: "Я не справился. Немецкий футбольный союз мне доверял. Я разочаровал болельщиков, я разочаровал игроков, я ухожу в отставку. Я не буду торопиться с получением огромной неустойки, а постараюсь все обдумать и в следующий раз сделать свою работу лучше". Это было бы мужественно.

Возможно, Юлиан Нагельсманн считает, что все делал правильно. Но из-за его молодого возраста ему было еще рано занимать эту должность. Возможно, он сможет сделать это через 10 или 15 лет, когда наберется опыта

Ранее Кроос вынес неутешительный вердикт нынешней сборной Германии.

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