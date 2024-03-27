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Футбол

Маттеус: Байер сейчас - сильнейшая команда в мире

Легенда Баварии в восторге от игры команды Алонсо.
Сегодня, 17:33
Лотар Маттеус / Getty Images
Лотар Маттеус / Getty Images

Лотар Маттеус заявил, что считает Байер сильнейшей командой мира на текущий момент.

Легендарный немец даже признался, что команда Алонсо напоминает ему Барселону с Хави и Месси. Однако сравнивать их с Сити ему не хочется.

"Футбол, скорость, спокойствие с мячом... За этим интересно наблюдать. Я мог бы говорить об этом полчаса. Это напоминает мне Барселону с Иньестой, Хави и Месси. На мой взгляд, сейчас такое же показывает Байер.

Для меня на данный момент это самая сильная футбольная команда в мире.

Я не хочу сравнивать их с Ливерпулем и Манчестер Сити, но Байер показывает футбол самого высокого качества, который я видел в этом сезоне", – приводит слова Маттеуса Mundo Deportivo.

Ранее также сообщалось, что Тони Кроос принял важное решение.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лотар Маттеус

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