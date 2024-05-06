Легенда Баварии оценил возможное возвращение в клуб Гвардиолы

Маттеус призвал не делать ставку на испанца.

Бывший футболист Баварии Лотар Маттеус высказался о возможном приглашении в клуб на пост тренера Пепа Гвардиолы.

"Он определенно был бы отличным тренером, который заставил бы Альянц Арену сиять".

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"Но я бы не стал сейчас делать ставку на назначение Гвардиолы в букмекерских конторах", – сказал Маттеус в интервью Sky Sport.

Напомним, Гвардиола работал в Баварии с 2013 по 2016-й год.

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