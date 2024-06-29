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Маттеус удивил выбором лучшего игрока Евро после группового этапа

Легендарный немец выделил игрока сборной Австрии.
Сегодня, 16:23
Марсель Забитцер / Getty Images
Марсель Забитцер / Getty Images

Легенда сборной Германии Лотар Маттеус назвал лучшего игрока Евро-2024 после группового этапа.

Неожиданно немец выделил хавбека сборной Австрии Марселя Забитцера.

По мнению Маттеуса, хавбек выделяется на фоне дисциплинированной и очень уверенной сборной Австрии. Забитцер демонстрирует качества, которые не проявлял даже в Дортмунде.

"Мой игрок турнира на данный момент – Марсель Забитцер. Я видел его игру вживую в Берлине во время победы Австрии над Голландией со счетом 3:2.

Его скорость, легкость, изящество, то, как он взаимодействует с партнерами, как работает в защите, скорость, с которой он продвигает мяч – я редко видел его таким в Дортмунде.

Забитцер выделяется в этой впечатляющей австрийской команде. Они финишировали выше Франции и Нидерландов и не выглядели хуже во время поражения от Франции со счетом 0:1.

Эта команда делает и выполняет то, чего не делают голландцы и французы: скорость с мячом и без него. Это стиль Ральфа Рангника", - приводит слова Маттеуса Metro.

Напомним, ранее редакция ISPORT.UA поделилась своим прогнозом на матчи плей-офф.

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