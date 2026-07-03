iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Юрген Клопп выразил готовность возглавить сборную

Может сменить Нагельсманна.
Сегодня, 09:50       Автор: Валентина Чорноштан
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Юрген Клопп может возглавить сборную Германии.

Отмечается, что специалист уже выразил готовность принять национальную команду.

Напомним, что на текущий момент внутри "бундестим" рассматривается поиск нового главного тренера после вылета с чемпионата мира‑2026.

Напомним, что последним местом работы на посту наставника был английский Ливерпуль, который он покинул летом 2024 года.

Ранее Скалони прокомментировал заявления о фаворитизме Аргентины на этом чемпионате мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юрген Клопп сборная Германии по футболу

Статьи по теме

Кроос вынес неутешительный вердикт нынешней сборной Германии Кроос вынес неутешительный вердикт нынешней сборной Германии
"Они неудобные и физически сильные": Нагельсманн о главной опасности от Парагвая "Они неудобные и физически сильные": Нагельсманн о главной опасности от Парагвая
Ключевой игрок сборной Германии не сыграет с Эквадором Ключевой игрок сборной Германии не сыграет с Эквадором
Сборная Германии потеряла ключевого защитника Сборная Германии потеряла ключевого защитника

Видео

Донченко нокаутировал соперника на UFC в Баку
Донченко нокаутировал соперника на UFC в Баку

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: игры Аргентины, Колумбии в плей-офф ЧМ-2026
просмотров
Свитолина проиграла Снигур на старте Уимблдона
просмотров
Костюс кабеком разбила росиянку во втором круге Уимблдона
просмотров
Ястремская неожиданно вылетела во втором круге Уимблдона
просмотров

Последние новости

ЧМ-202610:30
В матче с Австрией Симон побил рекорд Икера Касильяса
Европа09:50
Юрген Клопп выразил готовность возглавить сборную
ЧМ-202609:29
Скалони прокомментировал заявления о фаворитизме Аргентины на этом ЧМ
ЧМ-202609:15
ЧМ-2026: Анонс дня — Австралия vs Египет, Аргентина vs Кабо-Верде, Колумбия vs Гана
ЧМ-202608:56
Роналду высказался о будущем после того, как сестра заявила о его уходе
ЧМ-202608:37
ЧМ-2026: Швейцария легко прошла Алжир, Португалия обыграла Хорватию, Франция против Парагвая
ЧМ-202608:26
Швейцария разгромила Алжир и вышла в 1/8 финала
ЧМ-202607:57
Хорватия вылетела, но Перишич побил рекорд Шукера
ЧМ-202607:33
Португалия вырвала победу у Хорватии в компенсированное время
Европа07:04
Футбол сегодня: игры Аргентины, Колумбии в плей-офф ЧМ-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK