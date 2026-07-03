Юрген Клопп выразил готовность возглавить сборную
Юрген Клопп может возглавить сборную Германии.
Отмечается, что специалист уже выразил готовность принять национальную команду.
Напомним, что на текущий момент внутри "бундестим" рассматривается поиск нового главного тренера после вылета с чемпионата мира‑2026.
Jurgen Klopp ready to accept the Germany national team job.— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 3, 2026
Julian Nagelsmann expected to depart following Germany’s World Cup exit despite wanting to stay.🇩🇪
🤝 @alex_crook pic.twitter.com/upttIj4Bvm
Напомним, что последним местом работы на посту наставника был английский Ливерпуль, который он покинул летом 2024 года.
Ранее Скалони прокомментировал заявления о фаворитизме Аргентины на этом чемпионате мира.
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