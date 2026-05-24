Аякс и Утрехт устроили жаркий матч за Лигу конференций

Судьба путевки решилась в серии пенальти.
Сегодня, 17:00       Автор: Андрей Безуглый
Аякс / Getty Images

В воскресенье, 24 мая, Аякс и Утрехт встретились в финале плей-офф за слот в Лиге конференций.

Первый тайм вышел довольно скудным на моменты. Утрехт провел быструю атаку на старте поединка, а далее обе команды боялись рисковать и играли почти без ворот.

Второй тайм вышел копией первого с той разницей, что доминировал уже Аякс, который упустил пару моментов выиграть матч. В итоге поединок продолжился в дополнительное время.

И уже на 96-й минуте Классен наконец сумел пробить Баркаса и открыть счет. Тем не менее Утрехт отыгрался во втором овертайме голом Зехиеля, который и перевал матч в серию пенальти, где сильнее оказался Аякс.

Аякс - Утрехт 1:1 (4:3 по пен)
Голы: Классен, 96 - Зехиель, 106

