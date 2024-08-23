Де Дзерби хочет подписать экс-звезду Шахтера в Марсель
Манор Соломон может перебраться во Францию.
Израильский вингер Манор Соломон, ныне принадлежащий лондонскому Тоттенхэму, вынужден искать новый клуб - полузащитник не нужен "шпорам".
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Как сообщает издание Football London, интерес к Соломону проявляет в частности французский Марсель, который в этом сезоне возглавляет бывший наставник Шахтера Роберто Де Дзербы.
По информации издания, сам Соломон приоритетным вариантом усматривает возможность остаться в Англии.
Напомним, в сезоне-2023/24 Соломон сыграл всего 5 матчей и отличился 2 ассистами в АПЛ
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