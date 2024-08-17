В МЮ уже кусают локти: Гринвуд отметился дублем в дебютном матче за Марсель
Представляем вашему вниманию видеообзор первого поединка команды Де Дзерби в Лиге 1.
В субботу, 17 августа, Марсель отправился в гости к Бресту.
Это был первый матч команды по руководством нового тренера Роберто Де Дзерби. Также в матче дебютировали ряд игроков, включая и Мэйсона Гринвуда.
Именно молодой англичанин стал главной звездой поединка, открыв счет уже на 3-й минуте матча, а на 31-й минуте Мэйсон уже записал дубль на свой счет.
Нападающий был очень активным всю игру, и можно скзаать, что принял участие во всех пяти голах своей команды. Еще один новичок клуба Херонимо Рулли отметился отбитым пенальти.
Видеообзор матча Брест - Марсель
Ранее также другой воспитанник МЮ получил серьезную травму.
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