Воспитанник МЮ получил страшную травму в чемпионате Франции - ему помогали на поле полчаса
Матч чемпионата Франции Реймс - Лилль был омрачен страшным эпизодом с участием полузащитника «догов» Анжела Гомеса.
Англичанин жестко столкнулся в воздухе с игроком Реймса, неудачно приземлился на газон и потерял сознание. К футболисту сразу выбежали медики и начали спасать его жизнь.
Помощь Гомесу заняла около получаса, и только после этого его смогли госпитализировать в одну из местных больниц.
На данную минуту матч был возобновлен. К первому тайму добавили 34 минуты.
Cтоит также отметить, что в последствии эпизода игрок Реймса Амаду Коне получил красную.
Напомним, ранее сообщалось, что игрок Ноттингем Форест, вероятно, получил перелом ноги в матче с Борнмутом.
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