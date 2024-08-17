Воспитанник МЮ получил страшную травму в чемпионате Франции - ему помогали на поле полчаса

Анжела Гомеса госпитализировали после столкновения в матче Реймс - Лилль

Матч чемпионата Франции Реймс - Лилль был омрачен страшным эпизодом с участием полузащитника «догов» Анжела Гомеса.

Англичанин жестко столкнулся в воздухе с игроком Реймса, неудачно приземлился на газон и потерял сознание. К футболисту сразу выбежали медики и начали спасать его жизнь.

Помощь Гомесу заняла около получаса, и только после этого его смогли госпитализировать в одну из местных больниц.

На данную минуту матч был возобновлен. К первому тайму добавили 34 минуты.

Cтоит также отметить, что в последствии эпизода игрок Реймса Амаду Коне получил красную.

Напомним, ранее сообщалось, что игрок Ноттингем Форест, вероятно, получил перелом ноги в матче с Борнмутом.

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