Полузащитник аутсайдера АПЛ получил страшную травму в поединке против Борнмута Забарного

Данило, вполне возможно, может и не сыграть больше в этом сезоне.

В рамках первого тура АПЛ Ноттингем на своем поле встречается с Борнмутом.

Для футболиста "лесников" Данило поединок завершился раньше времени из-за ужасной травмы полученной в игровом эпизоде.

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Бразильский хавбек неудачно приземлился на ногу после верхового единоборства с Антуаном Семеньо, и, вероятно сломал ее. К игроку сразу выбежали медики, а стюарды закрыли его от зрителей.

На момент написания новости счет в матче - 1:0 в пользу Ноттингема. Голом отметился Крис Вуд.

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