Борнмут Забарного объявил о приобретении бразильского форварда

Английский Борнмут подписал замену Доминику Соланке.

Как сообщает пресс-служба «вишен», в команду перешел Эванилсон. Сумма трансфера составила 37 миллионов евро плюс 10 миллионов бонусами.

Читай также: Борнмут Забарного усилится одним из лучших игроков Евро

Бразильский 24-летний нападающий будет выступать под 9 номером. В прошлом сезоне он забил 25 голов и отдал 7 ассистов в 42 матчах.

Контракт с футболистом подписан на 5 лет. Финансовые детали неизвестны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!