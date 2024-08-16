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Борнмут Забарного объявил о приобретении бразильского форварда

Эванилсон стал игроком «вишен».
Сегодня, 22:21
Эванилсон / afcb.co.uk
Эванилсон / afcb.co.uk

Английский Борнмут подписал замену Доминику Соланке.

Как сообщает пресс-служба «вишен», в команду перешел Эванилсон. Сумма трансфера составила 37 миллионов евро плюс 10 миллионов бонусами.

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Бразильский 24-летний нападающий будет выступать под 9 номером. В прошлом сезоне он забил 25 голов и отдал 7 ассистов в 42 матчах.

Контракт с футболистом подписан на 5 лет. Финансовые детали неизвестны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут

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