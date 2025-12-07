iSport.ua
Лидер Полесья вылетел на значительный срок

Владислав Велетень получил травму на тренировке.
Сегодня, 18:22       Автор: Андрей Безуглый
Владислав Велетень / polissyafc.com
Владислав Велетень / polissyafc.com

Полесье сообщило о травме одного из своих лидеров.

Хавбек житомирского клуба Владислав Велетень получил серьезное повреждение на тренировке.

Сообщается, что игрока перелом перелом малоберцовой кости, разрыв синдесмоза и разрыв дельтовидной связки.

Велетень уже прооперирован и готовится начать процесс реабилитации. Вероятней всего, игрок вернется через четыре месяца.

Ранее также сообщалось о смерти Владимира Сисенко.

