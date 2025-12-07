iSport.ua
Ушел из жизни главный тренер клуба УПЛ

Наставник и соучредитель Полтавы Владимир Сысенко умер в возрасте 63 лет.
Сегодня, 13:22       Автор: Игорь Мищук
Владимир Сысенко / СК Полтава

Умер главный тренер представителя украинской Премьер-лиги СК Полтава Владимир Сысенко.

Украинский специалист ушел из жизни в возрасте 63 лет.

Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.

"Трагическая новость всколыхнула СК Полтава в преддверии игры с Эпицентром. 7 декабря перестало биться сердце идейного вдохновителя команды, одного из соучредителей клуба и неизменного главного тренера горожан Владимира Анатольевича Сысенко.

Владимир Анатольевич - человек, для которого футбол и СК Полтава были смыслом жизни. Владимир Сысенко начал футбольную карьеру как игрок: выступал за ряд клубов бывшего СССР и стран постсоветского пространства, был легендой Памира. После обретения Украиной независимости вернулся на родную землю, где продолжил свой футбольный путь в полтавской Ворскле.

После завершения игровой карьеры избрал путь тренера, готовя сначала детей, а в 2011 году стал одним из основателей СК Полтава, с которым провел в должности тренера не один сезон. Под его руководством команда преодолела путь от любительской до клуба, выступающего в УПЛ.

Благодаря упорному труду, профессионализму и вере в команду Владимир Сысенко заложил прочный фундамент для СК Полтава. Его видение, опыт и преданность помогли клубу сформировать ядро ​​команды и развить спортивную структуру. Он был для футболистов как отец - суровый в тренировочном процессе, добрый и искренний за пределами футбольного поля.

Уход Владимира Анатольевича - невосполнимая потеря для нашего клуба, для всего полтавского и украинского футбольного сообщества. Его имя, самоотдача и любовь к футболу навсегда останутся в памяти коллег, игроков и болельщиков.

Мы искренне сочувствуем семье, друзьям и близким Владимира Анатольевича и всем, кто знал и ценил его. Светлая память, тренер", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что в конце июля Полтаву возглавил Павел Матвийченко, который временно сменил на посту Владимира Сысенко, пока последний должен был получить тренерскую лицензию категории Pro.

В последнее время Сысенко находился на лечении за границей, а командой временно руководил его ассистент Игорь Тимченко.

Нынешний сезон является дебютным для Полтавы в УПЛ. Команда на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице, набрав девять очков в 14 сыгранных матчах. Следующий поединок полтавцы должны провести в понедельник, 8 декабря, против Эпицентра.

