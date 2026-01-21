iSport.ua
Лень помог Реалу разгромить Милан

Украинец приложился к уверенной победе.
Сегодня, 00:46       Автор: Антон Федорцив
Алексей Лень / Getty Images
Алексей Лень / Getty Images

Центровой Алексей Лень принял участие в 23-м туре Евролиги. Мадридский Реал на собственном паркете разобрался с итальянским Миланом (106:77) и остался на 5-й позиции в турнирной таблице.

Украинский баскетболист начал матч на скамейке запасных. Впоследствии Лень провел на площадке почти 12 минут. За это время он набрал 8 очков, сделал 5 подборов и отдал 2 передачи. Также центровой дважды потерял мяч.

Лень реализовал два из двух двухочковых. Также он 4 раза попал с линии штрафных (6 попыток). По статистическому показателю "плюс-минус" результат центрового оказался положительным (+15).

К слову, украинец Святослав Михайлюк не отвратил поражение Юты от Сан-Антонио.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евролига Милан Реал Мадрид Алексей Лень

