Астон Вилла собралась вернуть в АПЛ хавбека сборной Англии

Унаи Эмери стремится усилить среднюю линию.
Сегодня, 13:57       Автор: Антон Федорцив
Рубен Лофтус-Чик / Getty Images
Рубен Лофтус-Чик / Getty Images

Бирмингемская Астон Вилла приступила к поискам замены травмированному Бубакару Камара. В сферу интересов "вилланов" попал полузащитник итальянского Милана Рубен Лофтус-Чик, сообщает The Telegraph.

В возвращении на родину якобы заинтересован сам хавбек. Интерес к Лофтусу-Чику также приписывали Манчестер Юнайтед. Ранее он выступал за столичные команды (Челси, Кристал Пэлас, Фулхэм).

Лофтус-Чик в нынешнем сезоне сыграл 23 матча во всех турнирах (1 гол, 1 ассист). Контракт англичанина с "россонери" рассчитан до лета 2027 года. Трансфер хавбека 2,5 года назад обошелся Милану в 18,9 млн. евро.

Кстати, лондонский Челси положил глаз на форварда мадридского Атлетико.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Астон Вилла рубен лофтус-чик

