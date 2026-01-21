Челси присоединился к ПСЖ в гонке за бомбардиром Атлетико

Нападающий мадридского Атлетико Хулиан Альварес заинтересовал лондонский Челси. "Синие" готовы навязать конкуренцию французскому ПСЖ, сообщает Daily Mail.

Аргентинец уже играл в чемпионате Англии. В 2022-2024 гг. Альварес защищал цвета Манчестер Сити. Летом 2024-го "матрасники" выкупили нападающего за 75 млн евро.

В нынешнем сезоне Альварес провел 27 поединков, в которых оформил 11 голов и 5 ассистов. Контракт форварда с Атлетико действует до лета 2030 года. Дольше всего интерес к аргентинскому нападающему сохраняет испанская Барселона.

К слову, испанская Жирона оформила переход конкурента для украинца Виктора Цыганкова.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!