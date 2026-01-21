Жирона усилила конкуренцию на позиции Цыганкова

Жирона подписала полузащитника Сельты, сообщает Mundo Deportivo.

Контракт Франa Бельтрана с каталонским клубом рассчитан до лета 2030 года. В текущем сезоне испанец провёл 10 матчей и не отметился результативными действиями.

Отметим, что Фран играет на той же позиции, что и украинец Виктор Цыганков. Появление хавбека в составе Жироны может спровоцировать конкуренцию на этой позиции между украинцем и испанцем.

Сумма трансфера составила 150 тысяч евро. Издание добавляет, что Сельта также получит 15% от суммы перепродажи игрока.

Тем временем другая каталонская команда подписала египетского форварда.

