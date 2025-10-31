Бывший игрок Ливерпуля считает, что на команду все еще влияет смерть Жоты

Бывший игрок Ливерпуля Стивен Уорнок считает, что проблемы его бывшей команды отчасти обусловлены смертью Диогу Жоты.

Напомним, что мерсисайдцы проиграли уже шесть из семи последних матчей. Очевидно, что команда Слота испытывает серьезные проблемы.

По мнению Уорнока, команда все еще не справилась с утратой Жоты.

Это не может не сказываться. Они ведь тоже люди. Каждый раз, когда я прихожу на Энфилд или смотрю матч Ливерпуля, я замечаю одно: через 20 минут после начала игры звучит песня про Диогу Жоту, и в течение следующих 5-10 минут темп игры полностью падает.

Игроки слышат эту песню, и в этот момент их мысли невольно возвращаются к другу и близкому партнеру по команде. В раздевалке его шкафчик все еще стоит на месте – ты постоянно сталкиваешься с напоминанием о человеке, которого потерял, и это, конечно, нелегко.

Некоторые могут отложить это в сторону, но для других это будет тяжелым грузом на плечах