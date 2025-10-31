iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бывший игрок Ливерпуля считает, что на команду все еще влияет смерть Жоты

Стивен Уорнок уверен, что клуб не справился с утратой.
Сегодня, 14:40       Автор: Андрей Безуглый
Стивен Уорнок / Getty Images
Стивен Уорнок / Getty Images

Бывший игрок Ливерпуля Стивен Уорнок считает, что проблемы его бывшей команды отчасти обусловлены смертью Диогу Жоты.

Напомним, что мерсисайдцы проиграли уже шесть из семи последних матчей. Очевидно, что команда Слота испытывает серьезные проблемы.

По мнению Уорнока, команда все еще не справилась с утратой Жоты.

В раздевалке команда сейчас переживает утрату. Как влиться новым игрокам? Это ужасная ситуация.

Это не может не сказываться. Они ведь тоже люди. Каждый раз, когда я прихожу на Энфилд или смотрю матч Ливерпуля, я замечаю одно: через 20 минут после начала игры звучит песня про Диогу Жоту, и в течение следующих 5-10 минут темп игры полностью падает.

Игроки слышат эту песню, и в этот момент их мысли невольно возвращаются к другу и близкому партнеру по команде. В раздевалке его шкафчик все еще стоит на месте – ты постоянно сталкиваешься с напоминанием о человеке, которого потерял, и это, конечно, нелегко.

Некоторые могут отложить это в сторону, но для других это будет тяжелым грузом на плечах

Ранее также сообщалось, что экс-тренер МЮ может вернуться в АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ривер Плейт поднимет отступные по всем своим игрокам Ривер Плейт поднимет отступные по всем своим игрокам
Бывший двукратный чемпион UFC попал в серьезное ДТП Бывший двукратный чемпион UFC попал в серьезное ДТП
Цунода может оказаться в другом чемпионате Цунода может оказаться в другом чемпионате
Спортивный врач о перспективах Зинченко в ноябрьских матчах Спортивный врач о перспективах Зинченко в ноябрьских матчах

Видео

Молодежка Динамо обыграла Шахтер благодаря голу-красавцу
Молодежка Динамо обыграла Шахтер благодаря голу-красавцу

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Другие страны16:10
Ривер Плейт поднимет отступные по всем своим игрокам
ММА15:45
Бывший двукратный чемпион UFC попал в серьезное ДТП
Формула 115:15
Цунода может оказаться в другом чемпионате
ЧМ-202614:55
Спортивный врач о перспективах Зинченко в ноябрьских матчах
Европа14:40
Бывший игрок Ливерпуля считает, что на команду все еще влияет смерть Жоты
Европа14:35
Перспективный полузащитник подпишет новый контракт с Барселоной
Биатлон14:15
IBU может ввести санкции против Симон
Теннис14:07
Синнер оценил своё физическое состояние перед встречей с Шелтоном
Украина13:50
Молодежка Динамо обыграла Шахтер благодаря голу-красавцу
Европа13:38
Лунин может сыграть с Валенсией. Реал подаёт повторную апелляцию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK