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Футбол

Манчестер Юнайтед нашел замену Онану

Манкунианцы хотят подписать лидера своего конкурента по АПЛ.
Сегодня, 12:55       Автор: Василий Медвидь
Эмилиано Мартинез / Getty Images
Эмилиано Мартинез / Getty Images

Манчестер Юнайтед может приобрести нового вратаря.

Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс, манкунианцы хотят подписать Эмилиано Мартинеса. Сейчас они работают над подписанием аргентинца.

Сумма трансфера может составить 45 млн евро. Детали личного контракта пока неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что Аморим отстранил ряд игроков от тренировок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эмилиано Мартинез

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