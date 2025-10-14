После дубля в МЛС Месси присоединился к сборной Аргентины

Нападающий Интера Майами Лионель Месси отправился в расположение национальной сборной Аргентины.

Отмечается, что аргентинец пропустил первый товарищеский матч против Венесуэлы, однако в игре против Пуэрто-Рико 38-летний футболист должен принять участие.

Ранее Месси в составе Интера Майами сыграл против Атланты, где отметился двумя голами и результативной передачей, тем самым установил рекорд в МЛС.

Добавим, что матч сборной Аргентины против Пуэрто-Рико состоится в ночь с 14 на 15 октября в 03:00 по киевскому времени.

