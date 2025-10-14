iSport.ua
Русский Українська
Футбол

После дубля в МЛС Месси присоединился к сборной Аргентины

Готов помочь сборной Аргентины.
Сегодня, 14:10       Автор: Валентина Чорноштан
Лео Месси / Getty Images
Лео Месси / Getty Images

Нападающий Интера Майами Лионель Месси отправился в расположение национальной сборной Аргентины.

Отмечается, что аргентинец пропустил первый товарищеский матч против Венесуэлы, однако в игре против Пуэрто-Рико 38-летний футболист должен принять участие.

Ранее Месси в составе Интера Майами сыграл против Атланты, где отметился двумя голами и результативной передачей, тем самым установил рекорд в МЛС.

Добавим, что матч сборной Аргентины против Пуэрто-Рико состоится в ночь с 14 на 15 октября в 03:00 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Аргентины по футболу леонель месси

Статьи по теме

Солидарность: Жена Месси поддержала Шакиру в конфликте с Пике Солидарность: Жена Месси поддержала Шакиру в конфликте с Пике
Дисциплинарный комитет ФИФА вынес решение по матчу Бразилия - Аргентина Дисциплинарный комитет ФИФА вынес решение по матчу Бразилия - Аргентина
Месси на личном самолете отправился в сборную, пригласив на борт Суареса и еще пятерых игроков Месси на личном самолете отправился в сборную, пригласив на борт Суареса и еще пятерых игроков
Экс-вратарь сборной Аргентины: Месси даже рядом не стоит с лучшими игроками в истории Экс-вратарь сборной Аргентины: Месси даже рядом не стоит с лучшими игроками в истории

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

Европа18:14
Яремчук готов дебютировать в текущем сезоне
Киберспорт17:55
NaVi стартовали с уверенной победы против росиян на BLAST Slam IV
Бокс17:45
Промоутер Джошуа оценил вероятность его возвращения в ринг в этом году
ЧМ-202617:40
Сборная, провалившая квалификацию на ЧМ-2026, уволила тренера
Формула 117:05
В Мерседес рассчитывают закрепить успех в следующих гонках
Европа16:35
Виртц стал худшим трансфером лета по версии авторитетного издания
Европа15:55
"Мы призываем всех не участвовать в этой клоунаде": фанаты Комо резко выступили против матча в Австралии
Европа15:22
Скандальный экс-судья АПЛ может получить до 10 лет тюремного заключения
Формула 114:50
Серхио Перес рассчитывает на успешный старт Кадиллака в Ф1
Европа14:48
"Мы не в состоянии с ними конкурировать": владелец Брайтона прокомментировал трансферы клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK