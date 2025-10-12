Месси установил рекорд в МЛС, оформив очередной дубль
Интер Майами в предпоследнем туре регулярного чемпионата МЛС на своем поле одержал разгромную победу со счетом 4:0 над Атлантой Юнайтед.
Расправиться с соперником флоридцам помог их звездный лидер Лионель Месси, который в этом поединке забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Как сообщает пресс-служба североамериканской лиги, благодаря этому дублю аргентинец установил рекорд. Месси стал первым в истории МЛС игроком, который забивал минимум два гола в девяти матчах сезона.
With his brace tonight, @InterMiamiCF's Lionel Messi became the first player in @MLS history to produce nine multi-goal games in a single regular season. pic.twitter.com/BpkelhGstD— MLS Communications (@MLS_PR) October 12, 2025
Кроме того, аргентинец возглавляет гонку бомбардиров МЛС, отличившись 26 голами в 27 поединках. Также на его счету 15 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Месси определился с будущим на фоне истечения контракта с Интер Майами.
