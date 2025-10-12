iSport.ua
Месси установил рекорд в МЛС, оформив очередной дубль

Аргентинцу покорилось уникальное достижение в североамериканской лиге.
Вчера, 14:12       Автор: Игорь Мищук
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Интер Майами в предпоследнем туре регулярного чемпионата МЛС на своем поле одержал разгромную победу со счетом 4:0 над Атлантой Юнайтед.

Расправиться с соперником флоридцам помог их звездный лидер Лионель Месси, который в этом поединке забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Читай также: Месси, Альба и Суарес покуражились в матче МЛС, оформив разгромную победу

Как сообщает пресс-служба североамериканской лиги, благодаря этому дублю аргентинец установил рекорд. Месси стал первым в истории МЛС игроком, который забивал минимум два гола в девяти матчах сезона.

Кроме того, аргентинец возглавляет гонку бомбардиров МЛС, отличившись 26 голами в 27 поединках. Также на его счету 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Месси определился с будущим на фоне истечения контракта с Интер Майами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС Лионель Месси интер майами

