НХЛ: Колорадо одолел Вегас, Айлендерс смог переиграть Вашингтон

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:33       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images

В ночь на 1 ноября прошел очередной день регулярного сезона НХЛ. На этот раз Национальная хоккейная лига порадовала нас всего тремя матчами.

Результаты матчей НХЛ за 1 ноября

Вегас – Колорадо 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Вашингтон – Айлендерс 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Анагайм – Детройт 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

