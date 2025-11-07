iSport.ua
Футболист Далласа найден мертвым во время преследования полицией

Мужчина совершил самоубийство.
Сегодня, 08:41       Автор: Василий Войтюк
Маршон Ниленд / Getty Images
Маршон Ниленд / Getty Images

Дефенсів енд Даллас Ковбойз Маршон Ніланд був знайдений поліцією зі смертельним вогневим пораненням в біотуалеті. Повідомляється, що чоловік, вірогідно, наніс його собі сам.

До поліції звернулась дівчина 24-річного спортсмена, яка повідомила, що він надсилає прощальні повідомлення своїм близьким та має при собі зброю.

За повідомленнями TNZ, о 22:39 патрульні почали переслідувати машину футболіста після порушення правил дорожнього руху. Через якийсь час автомобіль пропав з поля зору, а згодом був знайдений розбитим і без гравця в середині.

Поліція продовжила пошуки і близько 1:30 за місцевим часом знайшла Ніланда мертвим в біотуалеті. 

Маршон грав лише другий свій сезон в НФЛ, в понеділок гравець відзначився в матчі проти Аризони Кардіналс тачдауном (не тривіальне досягнення для гравця його позиції).

