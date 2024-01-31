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Канзас-Сити Чифс - Сан-Франциско 49ерс: прогноз на Супербоул-2024

Прогноз на поединок Канзас-Сити Чифс - Сан-Франциско 49ерс. Узнай на ISPORT.ua, кто победит, какие коэффициенты и ставки на матч.
Сегодня, 15:03
Allegiant Stadium / Getty Images
Allegiant Stadium / Getty Images

В ночь на понедельник, 12 февраля, в городе Парадайз, штат Невада, пройдет финал сезона Национальной футбольной лиги - Супербоул LVIII.

В финальном поединке сойдутся старые знакомые: чемпион Национальной футбольной конференции в лице Сан-Франциско 49ерс и чемпион Американской футбольной конференции, а также действующий чемпион НФЛ Канзас-Сити Чифс.

Это будет первый Супербоул в истории, который пройдет в Неваде, и третий подряд на Западе США (после Инглвуда, Калифорния, в 2022 году и Глендейла, Аризона, в 2023 году).

Финал примет Эллиджент-стэдиум, домашняя арена Лас-Вегас Рэйдерс.

Коэффициент и ставки на матч Канзас-Сити Чифс  - Сан-Франциско 49ерс

Фаворитом будущего противостояния двух лучших команд НФЛ этого плей-офф считается Сан-Франциско. По мнению экспертов, именно 49ерс должны побеждать в решающем матче всего сезона .

Прогноз букмекеров на матч Канзас-Сити Чифс - Сан-Франциско 49ерс (основное время):

  • Победа Канзас-Сити Чифс: 2,15
  • Победа Сан-Франциско 49ерс: 1,84

Если же матч все же перейдет в овертайм, то триумф Канзас-Сити оценивается в 2,10, а Сан-Франциско - 1,80.

Источник: Getty Images

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Статистика противостояния Канзас-Сити Чифс  - Сан-Франциско 49ерс

Стоит отметить, что будущий Супербоул-2024 станет повторением финала плей-офф четырехлетней давности, когда победу завоевали Чифс (31:20). Для коллективов это будет лишь вторая встреча в рамках Супербоула.

Всего же команды встречались между собой четырнадцать раз, если учитывать предсезонные матчи. На счету Канзас-Сити восемь побед, на счету Сан-Франциско - шесть.

Напомним, что на ISPORT можно узнать, какая звезда будет выступать в перерыве Супербоула-2024.

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