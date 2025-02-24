Бережливость на грани со скупостью: МЮ решил закрыть столовую для сотрудников клуба

Менеджмент английского гранда не сворачивает с пути экономии средств.

Манчестер Юнайтед закроет столовую для сотрудников на Олд Траффорд. Клуб заменит бесплатные обеды на фрукты, сообщает The Guardian.

Владелец пакета акций "красных дьяволов" Джим Рэтклифф решил закрыть столовую для персонала. Сотрудники клуба могут рассчитывать на бесплатные обеды только до конца недели. В настоящее время персонал попадает в зал по спецпропускам, где могут бесплатно получить горячую еду, чай или кофе.

Ранее руководство МЮ пошло на похожий шаг на базе в Каррингтоне. Теперь там бесплатно обедают только футболисты. Остальные работники могут рассчитывать на тарелку супа и кусок хлеба.

В январе Юнайтед сократил выплаты амбасадорам клуба. Осенью же менеджмент перестал платить за представительские функции легендарному тренеру манкунианцев Алексу Фергюсону. Шотландец зарабатывал ориентировочно 2 млн фунтов в год.

К слову, накануне Салах побил рекорд Ливерпуля по количеству ассистов.

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