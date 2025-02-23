Салах побил очередной рекорд Ливерпуля

Египтянин обошел звезду Ливерпуля 90-х Стива Макманамана по количеству результативных передач за сезон Премьер-лиги. Мохамед Салах в противостоянии с Манчестер Сити оформил 16-й ассист в кампании 2024/25, сообщает Squawka.

Вингер "красных" потратил 27 матчей на достижение этого показателя. В свою очередь предыдущий рекордсмен оформил 15 результативных передач за весь сезон 1995/96. В общей сложности Макманаман провел за Ливерпуль во всех турнирах 364 поединка, в которых забил 66 мячей и оформил 86 ассистов.

Салах в нынешней кампании претендует на призы лучшим бомбардиру и ассистенту. В частности, он записал в актив 25 голов.

К слову, ранее Ливерпуль обыграл Манчестер Сити на выезде.

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