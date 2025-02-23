iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль уверенно победил Манчестер Сити

Лидер английской Премьер-лиги разобрался с действующим чемпионом в его логове.
Сегодня, 20:29
Ливерпуль / Getty Images
Ливерпуль / Getty Images

"Городяне" попытались удивить мерсисайдцев активностью в первые минуты. Манчестер Сити даже быстро создал момент – Фоден размял Алиссона ударом метров с 20-ти. А на 14-й минуте Ливерпуль повел в счете, когда Салах из центра штрафной пробил в угол ворот.

Подопечные Пепа Гвардиолы, прежде всего Фоден, пытались изменить ход событий. Однако своими случаями "горожане" не воспользовались. "Красные" до перерыва забили второй раз - Собослаи попал в ближний угол после передачи Салаха.

Во втором тайме счет мог быстро стать разгромным, но у Джонса зафиксировали офсайд. Робертсону, Диасу, Салаху и Собослае не хватило точности. Тем временем Алиссон помешал Мармуше и Доку размочить счет.

Победа на Этихаде позволила Ливерпулю закрепить лидерство в АПЛ (64 очка). Мерсисайдцы в одиннадцать пунктов опережают лондонский Арсенал. Манчестер Сити – на 4-й позиции (44 очка).

Статистика матча Манчестер Сити – Ливерпуль 26-го тура чемпионата Англии

Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2
Голы: Салах, 14, Собослаи, 37

Ожидаемые голы (xG): 0.63 - 0.71
Владение мячом: 66 % - 34 %
Удары: 16 - 8
Удары в створ: 5 - 4
Угловые: 7 - 5
Фолы: 3 - 10

Манчестер Сити: Эдерсон – Льюис, Хусанов, Аке (Диаш, 78), Гвардиол – Де Брюйне (Макейте, 66), Нико (Ковачич, 78) – Савио, Фоден, Доку – Мармуш (Гюндоган, 78)

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд (Куанса, 90+2), Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 73) – Гравенберх, Мак Аллистер – Салах (Эллиотт, 90+1), Джонс (Эндо, 74), Собослаи – Диас (Гакпо, 79)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Манчестер Сити АПЛ

Статьи по теме

Реал и Бавария хотят подписать звезду Ливерпуля Реал и Бавария хотят подписать звезду Ливерпуля
Ньюкасл перестрелял Ноттингем и поднялся в топ-5 АПЛ Ньюкасл перестрелял Ноттингем и поднялся в топ-5 АПЛ
Ман Сити намерен произвести масштабную перестройку состава Ман Сити намерен произвести масштабную перестройку состава
Защитник Ливерпуля - о Ман Сити: Мы знаем, что у них кризис, но они все еще умеют доминировать Защитник Ливерпуля - о Ман Сити: Мы знаем, что у них кризис, но они все еще умеют доминировать

Видео

Быстрый нокаут для быстрой замены: как Паркер разобрался с Баколе - видео лучших моментов боя
Быстрый нокаут для быстрой замены: как Паркер разобрался с Баколе - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: масс-старты закрыли программу чемпионата мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Гимнастика21:22
Чепурный принес Украине первые медали сезона Кубка мира по спортивной гимнастике
Биатлон20:58
Биатлон-2024/2025: масс-старты закрыли программу чемпионата мира в Швейцарии
Украина20:45
УПЛ: Оболонь обыграла Ворсклу, Александрия одолела Зарю, а Динамо победило Карпаты
Европа20:29
Ливерпуль уверенно победил Манчестер Сити
Европа20:03
Реал и Бавария хотят подписать звезду Ливерпуля
Украина20:00
Динамо дома одолело Карпаты
Европа19:37
Зубков и Батагов отметились первыми ассистами за Трабзонспор
Европа19:25
Реал обыграл Жирону Цыганкова и сравнялся с Барселоной
Украина19:00
Трансферы УПЛ: Рух подписал форварда из чемпионата Хорватии
Украина18:50
Суперлига: Ровно уверенно переиграл Старый Луцк
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK