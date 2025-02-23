Ливерпуль уверенно победил Манчестер Сити

Лидер английской Премьер-лиги разобрался с действующим чемпионом в его логове.

"Городяне" попытались удивить мерсисайдцев активностью в первые минуты. Манчестер Сити даже быстро создал момент – Фоден размял Алиссона ударом метров с 20-ти. А на 14-й минуте Ливерпуль повел в счете, когда Салах из центра штрафной пробил в угол ворот.

Подопечные Пепа Гвардиолы, прежде всего Фоден, пытались изменить ход событий. Однако своими случаями "горожане" не воспользовались. "Красные" до перерыва забили второй раз - Собослаи попал в ближний угол после передачи Салаха.

Во втором тайме счет мог быстро стать разгромным, но у Джонса зафиксировали офсайд. Робертсону, Диасу, Салаху и Собослае не хватило точности. Тем временем Алиссон помешал Мармуше и Доку размочить счет.

Победа на Этихаде позволила Ливерпулю закрепить лидерство в АПЛ (64 очка). Мерсисайдцы в одиннадцать пунктов опережают лондонский Арсенал. Манчестер Сити – на 4-й позиции (44 очка).

Статистика матча Манчестер Сити – Ливерпуль 26-го тура чемпионата Англии

Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2

Голы: Салах, 14, Собослаи, 37

Ожидаемые голы (xG): 0.63 - 0.71

Владение мячом: 66 % - 34 %

Удары: 16 - 8

Удары в створ: 5 - 4

Угловые: 7 - 5

Фолы: 3 - 10

Манчестер Сити: Эдерсон – Льюис, Хусанов, Аке (Диаш, 78), Гвардиол – Де Брюйне (Макейте, 66), Нико (Ковачич, 78) – Савио, Фоден, Доку – Мармуш (Гюндоган, 78)

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд (Куанса, 90+2), Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 73) – Гравенберх, Мак Аллистер – Салах (Эллиотт, 90+1), Джонс (Эндо, 74), Собослаи – Диас (Гакпо, 79)

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