Энди Коул и еще две легенды МЮ оказались в печальной компании Фергюсона

Английский гранд уменьшит выплаты послам клуба. Под сокращение попали Брайан Робсон, Денис Ирвин и Энди Коул, сообщает talkSPORT.

Владелец МЮ Джим Рэтклифф и его компания INEOS инициировали сокращение расходов после покупки клуба. Осенью менеджмент решил перестать платить за представительские функции легендарному тренеру манкунианцев Алексу Фергюсону. Он получал ориентировочно 2 млн фунтов в год.

В свою очередь Робсон с 2011 года был глобальным послом МЮ. В частности, он принимал участие в различных мероприятиях по продвижению клуба в разных уголках планеты. Роли Ирвина и Коула схожи. Многие бывшие футболисты Юнайтед принимают спонсоров и VIP-гостей клуба на домашних поединках на гонорарной основе (500-1000 фунтов).

Кстати, ранее открытый Фергюсоном стадион выставили на аукцион.

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