iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Открытый Фергюсоном стадион выставили на продажу за "смешные" деньги

На уютной арене в пригороде Манчестера более 10 лет гуляет ветер.
Сегодня, 11:41
Алекс Фергюсон / Getty Images
Алекс Фергюсон / Getty Images

Стадион Уолли Роуд был домашним для пропавшего с футбольной карты Фликстона. Арена продается всего за 500 тысяч фунтов, сообщает The Sun.

Сэр Алекс Фергюсон открыл стадион "львов" в 1995 году. Однако, после закрытия клуба в 2012-м Уолли Роуд опустел. Иногда на арене играют матчи воскресной лиги.

Вместе со стадионом на торги выставили земельный участок, двухэтажный клубный дом, парковку и раздевалки. Аукцион откроют 22 января на 24 часа, а победителем станет самая высокая ставка.

Напомним, ранее обладатель Золотого мяча Лоу скончался в 84 года в Абердине.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алекс Фергюсон

Статьи по теме

Алекс Фергюсон рассказал о своем здоровье: Мне 82, очевидно, я волнуюсь по этому поводу Алекс Фергюсон рассказал о своем здоровье: Мне 82, очевидно, я волнуюсь по этому поводу
Фергюсон - о Баварии: Надеюсь, что чемпионат Германии выиграет кто-то другой Фергюсон - о Баварии: Надеюсь, что чемпионат Германии выиграет кто-то другой
Игровая комната и пять спален: особняк Фергюсона выставлен на продажу за солидную сумму Игровая комната и пять спален: особняк Фергюсона выставлен на продажу за солидную сумму
"Был близок": Роналду признался, кто его предостерег от перехода в Манчестер Сити "Был близок": Роналду признался, кто его предостерег от перехода в Манчестер Сити
Помочь журналистам

Видео

Довбик отличился голом в матче с Дженоа
Довбик отличился голом в матче с Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: Германия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед и Сити, Реал и Интер сыграют с аутсайдерами
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: определена тройка лучших
просмотров
Свитолина обыграла четвертую ракетку мира и прошла дальше на Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа14:23
Матч против Болоньи может стать последним для Шахина в Боруссии
Теннис14:06
Australian Open-2025 (WTA): Половина участниц 1/4 финала известна
Европа13:45
Ливерпуль готов предложить трех игроков в обмен на преемника Салаха
Европа13:42
Экс-звезда Шахтера с сыном сыграет в матче против обладателя Кубка Англии 1875 года
Европа13:10
Спортивный директор Наполи прокомментировал прощальные слова Кварацхелии
Биатлон13:07
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
Европа12:30
Сборную Бельгии может возглавить экс-тренер Реала
Лига Чемпионов12:23
Шахтер - Брест: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 22.01.2025
НБА12:00
Морант заранее потерял шансы на призы сезона НБА
Формула 111:59
Руководитель Мерседес нашел объяснение невыразительным результатам Хэмилтона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK