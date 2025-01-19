Открытый Фергюсоном стадион выставили на продажу за "смешные" деньги

На уютной арене в пригороде Манчестера более 10 лет гуляет ветер.

Стадион Уолли Роуд был домашним для пропавшего с футбольной карты Фликстона. Арена продается всего за 500 тысяч фунтов, сообщает The Sun.

Сэр Алекс Фергюсон открыл стадион "львов" в 1995 году. Однако, после закрытия клуба в 2012-м Уолли Роуд опустел. Иногда на арене играют матчи воскресной лиги.

Вместе со стадионом на торги выставили земельный участок, двухэтажный клубный дом, парковку и раздевалки. Аукцион откроют 22 января на 24 часа, а победителем станет самая высокая ставка.

Напомним, ранее обладатель Золотого мяча Лоу скончался в 84 года в Абердине.

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