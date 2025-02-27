"Фергюсон говорил всем, что я лучший финишер": экс-форвард МЮ вспомнил короткое звездное время

Бывший нападающий английского гранда убежден, что шотландский тренер готовил ему другое будущее.

Форвард греческого Астераса Федерико Македа припомнил первые годы на взрослом уровне. Сэр Алекс Фергюсон высоко ценил юного итальянца, сообщает The Sun.

"Сэр Алекс говорил всем, что я лучший финишер в клубе. Я был удивлен. Это была лучшая команда в истории Манчестер Юнайтед с такими именами и качеством.

Он, очевидно, испытывал ко мне какие-то особые чувства и наверняка надеялся, что для меня все сложится иначе", – рассказал нападающий.

Македа дебютировал за манкунианцев в сезоне 2008/09. В первом же поединке он принес МЮ тяжелую победу над Астон Виллой (3:2). Однако в дальнейшем закрепиться в первой команде не сумел и начал ездить по арендам.

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