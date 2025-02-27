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"Фергюсон говорил всем, что я лучший финишер": экс-форвард МЮ вспомнил короткое звездное время

Бывший нападающий английского гранда убежден, что шотландский тренер готовил ему другое будущее.
Сегодня, 19:59
Федерико Македа / Getty Images
Федерико Македа / Getty Images

Форвард греческого Астераса Федерико Македа припомнил первые годы на взрослом уровне. Сэр Алекс Фергюсон высоко ценил юного итальянца, сообщает The Sun.

"Сэр Алекс говорил всем, что я лучший финишер в клубе. Я был удивлен. Это была лучшая команда в истории Манчестер Юнайтед с такими именами и качеством.

Он, очевидно, испытывал ко мне какие-то особые чувства и наверняка надеялся, что для меня все сложится иначе", – рассказал нападающий.

Македа дебютировал за манкунианцев в сезоне 2008/09. В первом же поединке он принес МЮ тяжелую победу над Астон Виллой (3:2). Однако в дальнейшем закрепиться в первой команде не сумел и начал ездить по арендам.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Алекс Фергюсон Федерико Македа

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