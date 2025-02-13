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Батистута, Тони и другие: экс-нападающий сборной Италии анонсировал прощальный матч

Лучший бомбардир Олимпийских игр 2008 года пригласил россыпь звезд прошлого на памятный поединок.
Сегодня, 11:21
Джузеппе Росси / Getty Images
Джузеппе Росси / Getty Images

38-летний Джузеппе Росси организовал прощальный матч во Флоренции 22 марта. Италоамериканец повесил бутсы на гвоздь в прошлом году.

"Флоренция для меня – второй дом, каждый раз я чувствую себя отлично, когда возвращаюсь сюда. У нас было немало замечательных моментов и на стадионе, и за его пределами.

Я невероятно горжусь тем, что на матч приедет сэр Алекс Фергюсон – мой первый тренер в профессиональном футболе. Будет бывший бомбардир Фиорентины Лука Тони, мой партнер по сборной Антонио Кассано, Борха Валеро, Себастьян Фрей, а также великий Габриэль Батистута", – заявил Росси Corriere dello Sport.

Нападающий дебютировал на взрослом уровне в сезоне 2004/05 в составе английского Манчестер Юнайтед. Лучшие годы карьеры провел за испанский Вильярреал (2007–2013 гг.). Позже защищал цвета Фиорентины, Дженоа, СПАЛа из Феррары и других коллективов.

К слову, украинец Коваленко вернулся в Эмполи до конца сезона.

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