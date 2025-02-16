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Футбол

Кассано - о своем неудачном периоде в Реале: Я чувствую отвращение, глядя на себя

Антонио рассказал, можно ли его сравнивать с Роналду.
Сегодня, 11:59
Антонио Кассано / Getty Images
Антонио Кассано / Getty Images

Бывший нападающий мадридского Реала Антонио Кассано высказался о своем периоде в Реале.

По словам Кассано, его совсем неуместно сравнивать с Криштиану Роналду, ведь португалец завоевал слишком много трофеев.

"Сравнение с Роналду? Он очень много выиграл, чтобы его сравнивать со мной. У меня были взлеты и падения. Помните куртку с мехом, где я был на презентации в Реале? У меня ее украли.

Помнят ли меня в Реале до сих пор? Разве что из-за этого помнят.

Там был президент Флорентино Перес, почетный президент Ди Стефано, технический директор Бутрагенйо. Когда они меня покупали, я сказал: "Спокойно, завтра я приду в пиджаке и галстуке". А потом я надел куртку с мехом".

Также Антонио рассказал, что из-за того, что у него не удалось закрепиться в Реале из-за собственных проблем с дисциплиной, он испытывает отвращение к себе.

"Сегодня я чувствую отвращение, глядя на себя. У меня был контракт на шесть с половиной лет, но за два года они меня от безысходности выгнали", - заявил итальянец.

Напомним, ранее Карло Анчелотти раскритиковал судейство в Ла Лиге.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антонио Кассано Рнал

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