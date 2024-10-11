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"Ты проявил неуважение": экс-форвард сборной Италии рассказал, что получил СМС от Роналду

Антонио Кассано повздорил с португальцем.
Сегодня, 18:51
Антонио Кассано / Getty Images
Антонио Кассано / Getty Images

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано рассказал, что получил сообщение от Криштиану Роналду.

Итальянец публично заявил, что форвард Ан-Насра, по его мнению, не входит даже в топ-10 лучших игроков мира.

Роналду отреагировал мгновенно, отправив Кассано свой список трофеев и голосовое сообщание.

"Я сказал, что номер один для меня - Роналдо. Бразилец. Криштиану Роналду не входит в мою пятерку или даже десятку лучших футболистов, потому что, на мой взгляд, качества игрока заключаются в другом.

Затем я закончил работу, которую делал, и получил текстовое сообщение с номера с кодом +34, это Испания. Там был список всех трофеев, голов и его статистика. Затем он прислал мне голосовое сообщение, в котором сказал: "Ты проявил неуважение ко мне, больше так не делай. Ты забил всего 150 голов и выиграл всего четыре трофея". Супер.

Я ответил ему: "Дорогой Криштиану, послушай меня. Ты думаешь, я проявил к тебе неуважение, но ты просто не нравишься мне как игрок. В чем проблема?", - приводит рассказ Кассано Goal.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Антонио Кассано

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