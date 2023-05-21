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Кассано: Моуринью отстой, но все будут говорить, что он продолжает добиваться результатов

Итальянец вновь раскритиковал давнего врага.
Сегодня, 15:50
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Экс-футболист Реала и Сампдории Антонио Кассано прокомментировал выход Ромы в финал Лиги Европы. 

"Я начну с того, что я очень счастлив, потому что я люблю Рому. Но не должно быть такого, чтобы с самого начала и до конца были драки и споры. Они падали на землю и не отыграли и половины времени из 98 минут. 

Тренер скажет, что это нечто особенное, но, как сказал Наполеон, лучше быть удачливым командиром, а не сильным. И он очень удачливый, это впечатляет. 

Он отстой, но все будут говорить, что в прошлом году он выиграл Лигу конференций, а теперь вышел в финал. Что он продолжает добиваться результатов.

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Я должен говорить о футболе и анализировать игру. Она была довольно стыдной. Вообще не могу понять такого. 

Но что он скажет? Я дошел до финала, я победил, мне насрать. Молодцы Рома, но вы играли дерьмово", – сказал Кассано в своем проекте Antonio Speaks. 

Напомним, Рома одержала победу над Байером в полуфинале по сумме двух встреч (1:0, 0:0). В финале римляне встретятся с Севильей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Антонио Кассано Жозе Моуринью

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