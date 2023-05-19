"Я не заинтересован, чтобы писать историю": Моуринью оценил выход Ромы в финал Лиги Европы

Наставник итальянского гранда высказался о победе над Байером в 1/2 финала турнира.

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью высказался о выходе команды в финал Лиги Европы.

По словам португальского специалиста, он рад, что его подопечные добились успеха, несмотря на трагедию в Италии.

"Мы хотим поддержать Эмилию-Романью (в регионе началось наводнение - прим.). В момент трудностей нужно искать лучшее в себе. В Риме момент великого праздника, но трудности этих людей нельзя забывать.

Возвращаясь к игре: это моя команда. Ребята отдают все, эта игра – концентрация нашего труда, нашего опыта".

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Моуринью поделился мнением о том, что Рома за два года дважды выходила в финал еврокубка.

"Я заинтересован не в том, чтобы писать историю Ромы, а в том, чтобы помогать ребятам расти и делать что-то важное, а также радовать фанатов Ромы, которые так много мне дали. Я хочу доставить радость этим людям. Для нас это очень большая радость", - приводит слова португальца официальный сайт Джанлуки ди Марцио.

Отметим, что в финале Лиги Европы Рома сыграет с Севильей. Решающий поединок пройдет 31 мая в Будапеште (Венгрия).

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео лучших моментов матча Байер - Рома.